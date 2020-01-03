ЄС закликає зупинити ескалацію напруженості в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Європейському союзі закликають за будь-яку ціну уникати ескалації напруженості в Іраку. Про це йдеться в заяві голови Європейської ради Шарля Мішеля про ситуацію в Іраку, передає УНН.
"Цикл насильства, провокацій і помсти, які ми спостерігали в Іраку протягом останніх декількох тижнів, повинен припинитися. Подальшого загострення слід уникати за будь-яку ціну", - йдеться в заяві.
За словами Мішеля, велика кількість зброї і бійців "уповільнюють процес повернення до нормального повсякденного життя громадян Іраку".
"Небезпека полягає в узагальненому сплеску насильства у всьому регіоні і зростанні терористичних сил, які процвітають в часи релігійної та націоналістичної напруженості", - сказано в заяві.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті 4 січня ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.
Це сталося через кілька днів після того, як кілька тисяч демонстрантів атакували посольство США в Іраку у вівторок, 31 грудня, під час акції протесту проти американських авіаударів по військових об'єктах шиїтських бойовиків на іракській території.
Сьогодні Державний департамент США закликав американських громадян в Іраку "негайно покинути країну" після усунення командувача спецслужбами "Аль-Кудс" іранського КВІР Касема Сулеймані.