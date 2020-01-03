ЕС призывает остановить эскалацию напряженности в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Европейском союзе призывают любой ценой избегать эскалации напряженности в Ираке. Об этом говорится в заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля о ситуации в Ираке, передает УНН.
"Цикл насилия, провокаций и мести, которые мы наблюдали в Ираке в течение последних нескольких недель, должен прекратиться. Дальнейшего обострения следует избегать любой ценой", - говорится в заявлении.
По словам Мишеля, большое количество оружия и бойцов "замедляют процесс возвращения к нормальной повседневной жизни граждан Ирака".
"Опасность заключается в обобщенном всплеске насилия во всем регионе и росте террористических сил, которые процветают во времена религиозной и националистической напряженности", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты 4 января ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.
Это произошло через несколько дней после того, как несколько тысяч демонстрантов атаковали посольство США в Ираке во вторник, 31 декабря, во время акции протеста против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории.
Сегодня Государственный департамент США призвал американских граждан в Ираке "немедленно покинуть страну" после устранения командующего спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани.