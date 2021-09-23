ЄС вирішив надати Україні другий транш макрофіну, але кошти ще "в дорозі" - їх очікують до кінця осені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Європейською комісією було ухвалено позитивне рішення щодо виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги, водночас, власне отримання траншу залежить від позитивних результатів виконання програми з Міжнародним валютним фондом. Україна очікує на отримання коштів до кінця осені. Про це УНН повідомили у Національному банку України.
Цитата:
“Європейською комісією (ЄК) було прийнято позитивне рішення щодо виділення Україні другого траншу в межах п’ятої макрофінансової допомоги ЄС. Це стало можливим, зокрема, завдяки прогресу у виконанні завдань щодо проведення структурних реформ, передбачених меморандумом про взаєморозуміння між Україною та ЄС. Водночас отримання траншу також залежить від позитивних результатів виконання програми з Міжнародним валютним фондом”, — повідомили в НБУ.
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“Відповідне рішення ЄК — це перший крок у процедурі, що передує фактичному надходженню коштів. До Національного банку зазначені кошти поки не надходили. Україна очікує на отримання 600 млн євро до кінця осені”, — додали у Нацбанку.
Деталі
В установі зазначають, що Україну як позичальника п’ятої макрофінансової допомоги ЄС представляє Міністерство фінансів. Транші перераховуються ЄК на рахунок Державної казначейської служби України у євро, відкритий у Національному банку.
Окрім того, нагадали в НБУ, кошти у межах цієї програми макрофінансової допомоги ЄС спрямовуються на подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією COVID-19, а також на посилення макрофінансової стабільності.
“Відсоткова ставка визначається під час виходу Європейської комісії, що має найвищий кредитний рейтинг (ААА), на зовнішній ринок запозичень для отримання коштів, що перераховуватимуться Україні за тією самою кредитною ставкою”, — додали в Нацбанку.
Контекст
ЄС збирався надати Україні макрофін загалом на 1,2 млрд євро. Так, Брюссель у грудні 2020 року виплатив Україні перший транш “надзвичайної” макрофінансової допомоги у 600 млн євро. Єврокомісія у середині вересня 2021 року ухвалила рішення про надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги обсягом 600 млн євро.
Для отримання допомоги, як заявили ще у грудні в ЄС, Україні треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, які стосуються посилення верховенства права.