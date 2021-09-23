ЕС решил предоставить Украине второй транш макрофина, но средства еще "в пути" - их ожидают до конца осени
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Европейской комиссией было принято положительное решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи, в то же время собственно получение транша зависит от положительных результатов выполнения программы с Международным валютным фондом. Украина ожидает получения средств до конца осени. Об этом УНН сообщили в Национальном банке Украины.
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"Европейской комиссией (ЕК) было принято положительное решение о выделении Украине второго транша в рамках пятой макрофинансовой помощи ЕС. Это стало возможным, в частности, благодаря прогрессу в выполнении задач по проведению структурных реформ, предусмотренных меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС. В то же время получение транша также зависит от положительных результатов выполнения программы с Международным валютным фондом", - сообщили в НБУ.
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"Соответствующее решение ЕК - это первый шаг в процедуре, предшествующей фактическому поступлению средств. В Национальный банк указанные средства пока не поступали. Украина ожидает получения 600 млн евро до конца осени", - добавили в Нацбанке.
Детали
В учреждении отмечают, что Украина как заемщика пятой макрофинансовой помощи ЕС представляет Министерство финансов. Транши перечисляются ЕК на счет Государственного казначейства Украины в евро, открытый в Национальном банке.
Кроме того, напомнили в НБУ, средства в рамках этой программы макрофинансовой помощи ЕС направляются на преодоление последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19, а также на усиление макрофинансовой стабильности.
"Процентная ставка определяется при выходе Европейской комиссии, имеющей самый высокий кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для получения средств, которые будут перечисляться Украине по той же кредитной ставке", - добавили в Нацбанке.
Контекст
ЕС собирался предоставить Украине макрофин целом на 1,2 млрд евро. Так, Брюссель в декабре 2020 года выплатил Украине первый транш "чрезвычайной" макрофинансовой помощи в 600 млн евро. Еврокомиссия в середине сентября 2021 года приняла решение о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.
Для получения помощи, как заявили еще в декабре в ЕС, Украине нужно конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся усиления верховенства права.