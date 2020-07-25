ЄС скоротить експорт технологій в Гонконг через закон КНР про нацбезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Євросоюз має намір обмежити експорт в Гонконг технологій, які можуть бути використані для переслідувань або масового стеження. Про це в п'ятницю повідомило агентство Reuters з посиланням на документ, який опинився в їх розпорядженні, передає УНН.
За даними агентства, 27 країн ЄС у зв’язку з новим законом про забезпечення національної безпеки в Гонконзі дали згоду на введення ряду рестрикцій, включаючи торгові обмеження і перегляд візових угод.
“(Європейський блок буде) далі ретельно вивчати і обмежувати експорт чутливого обладнання і технологій для цільового використання Гонконгом, зокрема такого, щодо якого є обґрунтовані підозри в небажаній експлуатації (технологій — ред.), пов’язаної з внутрішніми репресіями, перехопленням внутрішньої інформації і віртуальної стеженням”, — наводить агентство витяги з документа.
Очікується, що позначена ініціатива набуде чинності 28 липня.
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30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників (парламент КНР) прийняв закон про забезпечення національної безпеки в Гонконзі. Він націлений на запобігання таких злочинів, як сепаратизм, тероризм, підрив державної влади і змову з іноземними силами і передбачає в якості вищої міри покарання за них довічне ув’язнення.
Відповідно до закону, центральна влада КНР створюють в цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція адміністрації Гонконгу. Білий дім сприйняв ініціативу Китаю як порушення автономного статусу Гонконгу і відповів санкціями.