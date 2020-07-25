ЕС сократит экспорт технологий в Гонконг из-за закона КНР о нацбезопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Евросоюз намерен ограничить экспорт в Гонконг технологий, которые могут быть использованы для преследования или массовой слежки. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, оказавшийся в их распоряжении, передает УНН.
По данным агентства, 27 стран ЕС в связи с новым законом об обеспечении национальной безопасности в Гонконге дали согласие на введение ряда рестрикций, включая торговые ограничения и просмотр визовых соглашений.
“(Европейский блок будет) далее тщательно изучать и ограничивать экспорт чувствительного оборудования и технологий для целевого использования Гонконгом, в частности такого, по которому есть обоснованные подозрения в нежелательной эксплуатации (технологий — ред.), связанной с внутренними репрессиями, перехватом внутренней информации и виртуальной слежкой”, — приводит агентство выдержки из документа.
Ожидается, что обозначенная инициатива вступит в силу 28 июля.
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30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами и предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение.
Согласно закону, центральная власть КНР создают в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не распространяется юрисдикция администрации Гонконга. Белый дом принял инициативу Китая как нарушение автономного статуса Гонконга и ответил санкциями.