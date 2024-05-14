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ЄС продовжив мандат консультативної місії в Україні до 2027 року

ЄС продовжив мандат консультативної місії в Україні до 2027 року

Київ • УНН

 • 20493 перегляди

Європейський Союз продовжив мандат консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні (КМЄС) до 31 травня 2027 року.

Європейський Союз продовжив мандат консультативної місії з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (EUAM Ukraine) до 31 травня 2027 року.  Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

Сьогодні Рада ухвалила рішення про продовження мандата Консультативної місії Європейського Союзу з реформування цивільного сектору безпеки в Україні (EUAM Ukraine) до 31 травня 2027 року

 - йдеться у повідомленні.

Деталі 

Як повідомляється, місія надає стратегічні консультації та практичну підтримку конкретних заходів з реформування відповідно до стандартів ЄС, зокрема на підтримку зобов'язань України щодо вступу до Європейського Союзу.  Також EUAM консультує та навчає  міністерство внутрішніх справ України та Нацполіцію. 

Місія в Україні має місцеві відділення в Києві, Львові, Одесі та мобільний підрозділ. Зазначається, що польові офіси в Харкові та Маріуполі наразі не працюють.

Нагадаємо 

Консультативна місія ЄС в Україні офіційно розпочала роботу в Києві 1 грудня 2014 року після Революції Гідності та одержання відповідного запрошення від уряду України.

Мандат EUAM Ukraine було суттєво змінено 2022 року з урахуванням агресивної війни росії проти України. Відтоді EUAM Ukraine надає підтримку українській владі для сприяння розслідуванню та переслідуванню міжнародних злочинів, скоєних російськими військами.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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