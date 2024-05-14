ЕС продлил мандат консультативной миссии в Украине до 2027 года

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  67063 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  83972 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  126023 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  132301 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128592 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174242 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209907 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214906 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205982 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159877 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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На реставрации Киевской крепости провернули почти миллионную схему, есть уже два подозрения - полиция

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На Сумщине 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней

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Продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку: задержаны "черные оружейники"

Продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку: задержаны "черные оружейники"

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Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова

Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова

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В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто

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Донетчина: рф за сутки ударила ракетами по Покровску, Новогродовке и Селидовому

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В Совете ЕС планируют одобрить миграционный пакт, который содержит значительные реформы по политике убежища

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Путин планирует длительную войну не только с Украиной, но и с НАТО - секретарь СНБО

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Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  260398 просмотра
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10 мая 2024, 07:39  •  305026 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  305983 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  313516 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  323683 просмотра

ЕС продлил мандат консультативной миссии в Украине до 2027 года

Европейский Союз продлил мандат консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине (КМЕС) до 31 мая 2027 года.

Война •   •  5553 просмотра
ЕС продлил мандат консультативной миссии в Украине до 2027 года

На реставрации Киевской крепости провернули почти миллионную схему, есть уже два подозрения - полиция

Директора музея "Киевская крепость" и подрядчика заподозрили в схеме на почти 900 000 гривен на реставрационных работах в Киевской крепости.

Киев •   •  4607 просмотра
На реставрации Киевской крепости провернули почти миллионную схему, есть уже два подозрения - полиция

На Сумщине 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней

В Сумской области до 90% поврежденных объектов электроснабжения восстанавливаются в течение 2-3 дней после обстрелов.

Война •   •  5233 просмотра
На Сумщине 90% поврежденных объектов энергоснабжения восстанавливается в течение нескольких дней

Двое пожилых людей погибли в Волчанске и громаде от новых ударов рф - ОВА

Двое пожилых людей, 80-летняя женщина и 83-летний мужчина, погибли в результате российского обстрела Волчанской громады Чугуевского района 14 мая.

Война •   •  6082 просмотра
Двое пожилых людей погибли в Волчанске и громаде от новых ударов рф - ОВА

Продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку: задержаны "черные оружейники"

Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили попытки продажи трофейного оружия - автоматов, снайперских винтовок, гранатометов и взрывчатки - преступникам в прифронтовых районах Донецкой и Харьковской областей, задержав 5 дилеров.

Криминал и ЧП •   •  5397 просмотра
Продавали криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку: задержаны "черные оружейники"

Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова

На Тараса Высоцкого временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины, а на Василия Шкуракова - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

политика •   •  6496 просмотра
Перестановки в правительстве: Высоцкий назначен и.о. министра аграрной политики, Шкураков - и.о. министра вместо Кубракова

В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто

Возле торгового центра Ocean Plaza в Киеве прорвало трубу, в результате чего вода затапливает улицу и подземный переход. Полиция предупредила, что движение по улице Антоновича перекрыли из-за прорыва трубопровода.

Киев •   •  5929 просмотра
В Киеве прорвало трубу вблизи ТРЦ Ocean Plaza: движение по улице перекрыто

Донетчина: рф за сутки ударила ракетами по Покровску, Новогродовке и Селидовому

За прошедшие сутки россия атаковала ракетами Покровск, Новогродовку и Селидово в Донецкой области, повредив жилые дома, учебное заведение, административное здание и объекты инфраструктуры, пострадавших нет.

Война •   •  7029 просмотра
Донетчина: рф за сутки ударила ракетами по Покровску, Новогродовке и Селидовому

В Совете ЕС планируют одобрить миграционный пакт, который содержит значительные реформы по политике убежища

Совет ЕС планирует утвердить миграционный пакт, содержащий значительные реформы политики убежища, требующий от стран ЕС принять тысячи искателей убежища из прифронтовых государств или предоставить ресурсы, а также позволяющий заключать соглашения со странами транзита и происхождения для ограничения количества прибывающих мигрантов.

политика •   •  7916 просмотра
В Совете ЕС планируют одобрить миграционный пакт, который содержит значительные реформы по политике убежища

Шольц: на Саммите мира переговоры об окончании войны в Украине вестись не будут

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем Глобальном саммите мира в Швейцарии не будут обсуждать процесс прекращения войны в Украине, а будут обсуждать такие вопросы, как ядерная безопасность, экспорт зерна, обмен пленными и табу на использование ядерного оружия.

Война •   •  8494 просмотра
Шольц: на Саммите мира переговоры об окончании войны в Украине вестись не будут