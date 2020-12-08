ЄС про новий закон щодо повернення відповідальності за недостовірне декларування: у ньому є недоліки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Брюсселі заявили про недоліки в законі про повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації і про те, що новий закон не створює необхідних засобів для стримування та запобігання корупції, пише УНН з посиланням на заяву Європейської служби зовнішніх зв’язків.
Як повідомляє відомство ЄС, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель і комісар Євросоюзу з питань європейської політики сусідства і розширення Олівер Варгеі обговорили з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем реалізацію порядку денного реформ в країні.
Зокрема, в Брюсселі наполегливо закликають Україну продовжувати зусилля щодо зміцнення верховенства права і боротьби з корупцією, хоча визнають прогрес країни на шляху реформ, досягнутий незважаючи на дестабілізуючі дії Російської Федерації і війну на Донбасі, а також незважаючи на виклики, пов’язані з пандемією COVID-19.
Вони підкреслили, що “стійка реформа судової системи залишається життєво важливим компонентом цих зусиль”.
При цьому, Боррель підкреслив важливість відновлення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, нагадуючи про необхідність вирішення питань, пов’язаних з недавнім рішенням Конституційного суду України.
“Він зазначив, що недавно проголосований закон про декларування активів (навіть якщо є кроком у правильному напрямку у відповідь на рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року), має декілька недоліків і не створює необхідних коштів для стримування та запобігання корупції”, — йдеться в заяві.
При цьому наголошується, що ЄС готовий допомагати Україні в цьому процесі.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів прийняв рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку електронних декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій і виявлення конфлікту інтересів.
Пізніше, 4 грудня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (№ 4460-д).