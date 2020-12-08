ЕС о новом законе о возврате ответственности за недостоверное декларирование: в нем есть недостатки

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Брюсселе заявили о недостатках в законе о возвращении уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и о том, что новый закон не создает необходимого средства для сдерживания и предотвращения коррупции, пишет УНН со ссылкой на заявление Европейской службы внешних связей.

Как сообщает ведомство ЕС, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи обсудили с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем реализацию повестки дня реформ в стране.

В частности, в Брюсселе настойчиво призывают Украину продолжать усилия по укреплению верховенства права и борьбе с коррупцией, хотя признают прогресс страны на пути реформ, достигнутый несмотря на дестабилизирующие действия Российской Федерации и войну на Донбассе, а также несмотря на вызовы, связанные с пандемией COVID-19.

Они подчеркнули, что “устойчивая реформа судебной системы остается жизненно важным компонентом этих усилий”.

При этом, Боррель подчеркнул важность возобновления уголовной ответственности за ложь в декларациях, напоминая о необходимости решения вопросов, связанных с недавним решением Конституционного суда Украины.

“Он отметил, что недавно проголосованный закон о декларировании активов (даже если является шагом в правильном направлении в ответ на решение КСУ от 27 октября 2020 года), имеет несколько недостатков и не создает необходимого средства для сдерживания и предотвращения коррупции”, — говорится в заявлении.

При этом отмечается, что ЕС готов помогаь Украине в этом процессе.

Напомним, 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривавшую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Позже, 4 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (№ 4460-д).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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