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ЄС прагне розблокувати транзит російських добрив

ЄС прагне розблокувати транзит російських добрив

Київ • УНН

 • 555042 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Європейський Союз під тиском ООН запровадив новий пакет санкцій проти Росії 16 грудня, який, як сподіваються чиновники, значно полегшить проблеми з продовольчою безпекою, з якими стикаються бідні країни й ті, що розвиваються.

Про це пише УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

У публікації йдеться, що Євросоюз у рамках дев'ятого пакету санкцій вже частково схвалив розморожування активів «певних осіб» з РФ, пов'язаних із торгівлею сільськогосподарськими та харчовими продуктами, у тому числі зерном та добривами.

Новий пакет санкцій проти Росії, був прийнятий під впливом Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Останніми днями він телефонував ряду європейських лідерів, щоб переконати їх полегшити транзит російських добрив через порти ЄС.

Винятки стосуватимуться лише осіб та організацій, які пов'язані з російським агропродовольчим бізнесом. Відвантаження також має бути частиною програми ООН та відправлятися до країни, що розвивається, на яку поширюються пріоритети ООН щодо продовольчої безпеки.

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Проти були Польща та Литва, які рішуче виступали проти послаблення режиму санкцій і вважали, що ширше послаблення обмежень дозволить російським чиновникам обійти санкції ЄС. Вони були рішуче проти пропозицій надати конкретним російським олігархам пряме звільнення.

Нагадаємо

Європейський Союз офіційно ухвалив 9-й пакет економічних та індивідуальних санкцій у відповідь на агресивну війну рф проти України.

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