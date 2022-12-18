ЕС стремится разблокировать транзит российских удобрений
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Европейский Союз под давлением ООН ввел новый пакет санкций против России 16 декабря, который, как надеются чиновники, значительно облегчит проблемы с продовольственной безопасностью, с которыми сталкиваются бедные и развивающиеся страны.
Об этом пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
В публикации говорится, что Евросоюз в рамках девятого пакета санкций частично одобрил размораживание активов “определенных лиц” из РФ, связанных с торговлей сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, в том числе зерном и удобрениями.
Новый пакет санкций против России был принят под влиянием Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. В последние дни он звонил по телефону ряду европейских лидеров, чтобы убедить их облегчить транзит российских удобрений через порты ЕС.
Исключения будут касаться только лиц и организаций, связанных с российским агропродовольственным бизнесом. Отгрузка также должна быть частью программы ООН и отправляться в развивающуюся страну, на которую распространяются приоритеты ООН по продовольственной безопасности.
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Против были Польша и Литва, которые решительно выступали против ослабления режима санкций и считали, что более широкое ослабление ограничений позволит российским чиновникам обойти санкции ЕС. Они были решительно против предложений предоставить конкретным русским олигархам прямое увольнение.
Напомним
Европейский Союз официально принял 9-й пакет экономических и индивидуальных санкций в ответ на агрессивную войну РФ против Украины.