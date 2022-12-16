Шість російських магнатів отримають послаблення у межах дев'ятого пакету санкцій проти рф - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Шість російських магнатів отримають послаблення в межах домовленостей про дев'ятий пакет санкцій проти росії, повідомляє Euractiv, пише УНН.
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Рішенням, ухваленим на одинадцятій годині, посли ЄС у четвер, 15 грудня, погодили компромісний дев'ятий пакет санкцій проти росії на полях саміту ЄС у Брюсселі.
Більше ніж тиждень держави-члени сперечалися про механізм надання конкретних винятків у кожному конкретному випадку для невеликої кількості фізичних та юридичних осіб, що підпадають під санкції, які активно беруть участь у угодах, пов'язаних з продовольством.
"Відповідно до угоди, укладеної в четвер, окремі держави-члени ЄС зможуть розморозити гроші шести російських магнатів із сектору виробництва добрив і хімікатів - які наразі перебувають під існуючим заморожуванням активів у ЄС і забороною на видачу віз за підтримку війни росії в Україні - якщо це необхідно для фінансування постачання продовольства та добрив, особливо до Африки", пише видання.
"До списку входять керівники фірми з виробництва добрив Андрій Мельниченко та його дружина, Андрій Гур'єв та Моше Кантор, хімічний барон Дмитро Мазепін та фермер-мільярдер Вадим Мошкович", - повідомляє видання з посиланням на дипломатів ЄС.
Але такі операції, як зазначено, також можуть бути відхилені з міркувань національної безпеки.
Державам-членам ЄС необхідно буде проконсультуватися з Європейською комісією, перш ніж вони зможуть продовжити роботу, і буде надано спеціальне керівництво із зазначенням того, які фізичні та юридичні особи будуть вважатися значними, що розглядається як додаткова гарантія.
Пакет набуде чинності, якщо до обіду п'ятниці жодна держава-член ЄС не заперечуватиме, зазначає видання.
Угода була укладена лише після того, як Польща та Литва зняли своє заперечення щодо того, що вона включає надто багато відступів та винятків.
"Відступи щодо продовольчої безпеки та добрив — товарів, на які не накладені санкції ЄС, — були включені після натиску Франції, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Іспанії та Португалії, країн із великими транзитними портами", - зазначає видання.
Група із шести країн стверджувала, що існуючий режим санкцій надто ускладнює постачання добрив до третіх країн, збільшуючи небезпеку голоду в Африці.
Також "щодо 9-го пакету санкцій щодо росії: Угорщині врешті-решт вдалося прибрати російських міністрів енергетики, спорту та охорони здоров'я", зазначив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.
Нагадаємо
ЄС погодив дев'ятий пакет санкцій проти росії.