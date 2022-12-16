Шесть российских магнатов получат послабления в рамках девятого пакета санкций проти рф - СМИ

Детали

Решением, принятым на одиннадцатом часу, послы ЕС в четверг, 15 декабря, согласовали компромиссный девятый пакет санкций против россии на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Более недели государства-члены ЕС спорили о механизме предоставления конкретных исключений в каждом конкретном случае для небольшого числа подпадающих под санкции физических и юридических лиц, активно участвующих в сделках, связанных с продовольствием.

"В соответствии с соглашением, заключенным в четверг, отдельные государства-члены ЕС смогут разморозить деньги шести российских магнатов из сектора производства удобрений и химикатов - на данный момент находящихся под существующими замораживанием активов ЕС и запретом на выдачу виз за поддержку войны россии в Украине - если это необходимо для финансирования поставок продовольствия и удобрений, особенно в Африку", пишет издание.

"В список входят руководители фирмы по производству удобрений Андрей Мельниченко и его жена, Андрей Гурьев и Моше Кантор, химический барон Дмитрий Мазепин и фермер-миллиардер Вадим Мошкович", - сообщает издание со ссылкой на дипломатов ЕС.

Но операции, как указано, также могут быть отклонены по соображениям национальной безопасности.

Государствам-членам ЕС необходимо будет проконсультироваться с Европейской комиссией, прежде чем они смогут продолжить работу, и будет предоставлено специальное руководство с указанием того, какие физические и юридические лица будут считаться значительными, что рассматривается как дополнительная гарантия.

Пакет вступит в силу, если к обеду пятницы ни одно государство-член ЕС не будет возражать, отмечает издание.

Соглашение было заключено только после того, как Польша и Литва сняли свое возражение относительно того, что оно включает слишком много отступлений и исключений.

"Отступления в отношении продовольственной безопасности и удобрений — товаров, не затронутых санкциями ЕС, — были включены после нажима Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании и Португалии, стран с крупными транзитными портами", - указывает издание.

Группа из шести стран утверждала, что существующий режим санкций слишком затрудняет поставку удобрений в третьи страны, увеличивая опасность голода в Африке.

Также "касательно 9-го пакета санкций в отношении рф: Венгрии в конце концов удалось убрать российских министров энергетики, спорта и здравоохранения", отметил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Напомним

ЕС согласовал девятый пакет санкций против россии.