ЄС повинен відреагувати на незаконні дії Ізраїлю - президент Палестини

“Незаконні дії Ізраїлю вимагають відповіді від Євросоюзу, який повинен будувати свої відносини з ним (Ізраїлем) відповідно до ступеня його прихильності принципам мирного процесу, — вказав він. — Будь-який план, який не приведе до створення палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі, не увінчається успіхом, а реалізація арабської мирної ініціативи, представленої в 2002 році, є єдиним способом досягнення миру”.

У зв’язку з цим Аббас закликав європейські країни, “які ще не визнали Державу Палестина, зробити це”. Крім того, він висловив надію, що ЄС допоможе палестинцям організувати на всіх палестинських територіях парламентські вибори і відправить на них спостерігачів, а також разом з арабськими державами створить механізм “фінансової безпеки” для палестинського бюджету.

Тим часом президент висловив упевненість, що “спроби Ізраїлю нормалізувати відносини з арабськими і ісламськими країнами не принесуть йому миру і безпеки”, знову підкресливши, що “нинішня адміністрація США відтепер не може поодинці грати роль посередника в мирному врегулюванні”. “Наш палестинський народ не припинить своє існування і продовжить боротьбу за свободу і незалежність”, — підсумував він.

Як повідомляв УНН, Білий дім завершив роботу над “угодою століття” щодо Близького Сходу.