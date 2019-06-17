ЄС підготував комплекс заходів щодо покращення ситуації в Судані

"Рада ЄС глибоко занепокоєна погіршенням гуманітарної ситуації в Судані та залишається прихильним допомагати у вирішенню проблем населення. Необхідно негайно усунути перешкоди для своєчасного надання гуманітарної допомоги, у тому числі в Хартумі. Необхідно у терміновому порядку залучити персонал і матеріали для надання гуманітарної допомоги більш ніж 8 мільйонам людей, які потребують допомоги. Необхідно припинити напади на лікарні, медичний персонал і пацієнтів. Необхідно забезпечити дотримання міжнародного гуманітарного права та захисту цивільних осіб, включаючи безпечний і безперешкодний доступ до гуманітарних послуг", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що коли Судан почне перехід до цивільного правління, ЄС сподівається підтримати країну у вирішенні соціальних, економічних та політичних викликів, а також здійснити необхідні реформи та надасть відповідну допомогу.

Раніше УНН повідомляв, що загальна кількість осіб, які стали жертвами жорстокого розгону силами армії, сягла 108 осіб.

Згодом стало відомо, щонайменше, 19 дітей загинули і ще 49 отримали поранення лише за тиждень. В Дитячий фонд ООН надходять повідомлення про застосування надмірної сили не тільки проти мирних демонстрантів, а й дітей та підлітків.

Також нагадаємо, що Конфлікт в Південному Судані укупі з масовими переміщеннями населення, посухою і високими цінами на продукти харчування призвів до вкрай важкої ситуації з продовольством. В країні недоїдають понад 60 відсотків населення. Багато жителів Південного Судану виявилися на межі голоду.