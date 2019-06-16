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Південному Судану загрожує голод - ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Конфлікт в Південному Судані укупі з масовими переміщеннями населення, посухою і високими цінами на продукти харчування призвів до вкрай важкої ситуації з продовольством. В країні недоїдають понад 60 відсотків населення. Багато жителів Південного Судану виявилися на межі голоду. Про це повідомляє УНН з посиланням на ООН.

Південному Судану загрожує голод - ООН

У новій доповіді, підготовленій Продовольчою і сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (ФАО), Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) і Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), повідомляється, що до кінця липня цього року брак харчів будуть відчувати приблизно 6,96 млн южносуданцев. Понад 21 тисячі з них виявляться на межі голодної смерті.

В ООН побоюються, що нинішня криза може посилитися, і закликають всі міжнародне співтовариство прийти на допомогу знедоленим жителям цієї африканської країни. ФАО, ВПП і ЮНІСЕФ розширюють гуманітарні операції в найбільш постраждалих районах Південного Судану.

Як повідомляв УНН, в столиці Південного Судану ввели заборону на нічні клуби .

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