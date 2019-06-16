Південному Судану загрожує голод - ООН

КИЇВ. 16 червня. УНН. Конфлікт в Південному Судані укупі з масовими переміщеннями населення, посухою і високими цінами на продукти харчування призвів до вкрай важкої ситуації з продовольством. В країні недоїдають понад 60 відсотків населення. Багато жителів Південного Судану виявилися на межі голоду. Про це повідомляє УНН з посиланням на ООН.