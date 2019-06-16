Южному Судану угрожает голод - ООН

В новом докладе, подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), сообщается, что к концу июля этого года нехватку продовольствия будут испытывать примерно 6,96 млн южносуданцев. Более 21 тысячи из них окажутся на грани голодной смерти.

В ООН опасаются, что нынешний кризис может усугубиться, и призывают все международное сообщество прийти на помощь обездоленным жителям этой африканской страны. ФАО, ВПП и ЮНИСЕФ расширяют гуманитарные операции в наиболее пострадавших районах Южного Судана.



Как сообщал УНН, в столице Южного Судана ввели запрет на ночные клубы.