ЕС подготовил комплекс мер по улучшению ситуации в Судане
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Сегодня в Люксембурге Совет ЕС принял резолюцию о помощи устранения препятствий для своевременного оказания гуманитарной помощи и обеспечения защиты гражданского населения в Судане. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Совета ЕС.
"Совет ЕС глубоко обеспокоен ухудшением гуманитарной ситуации в Судане и остается приверженным помогать в решении проблем населения. Необходимо устранить препятствия для своевременного оказания гуманитарной помощи, в том числе в Хартуме. Необходимо в срочном порядке привлечь персонал и материалы для оказания гуманитарной помощи более чем 8 миллионам людей, нуждающихся в помощи. Необходимо прекратить нападения на больницы, медицинский персонал и пациентов. Необходимо обеспечить соблюдение международного гуманитарного права и по таланта гражданских лиц, включая безопасный и беспрепятственный доступ к гуманитарным услуг", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что когда Судан начнет переход к гражданскому правлению, ЕС надеется поддержать страну в решении социальных, экономических и политических вызовов, а также осуществить необходимые реформы и предоставит соответствующую помощь.
Ранее УНН сообщал, что общее количество лиц, которые стали жертвами жестокого разгона силами армии, достигла 108 человек.
Впоследствии стало известно, по меньшей мере, 19 детей погибли и еще 49 получили ранения всего за неделю. В Детский фонд ООН поступают сообщения о применении чрезмерной силы не только против мирных демонстрантов, но и детей и подростков.
Также напомним, что конфликт в Южном Судане вместе с массовыми перемещениями населения, засухой и высокими ценами на продукты питания привел к крайне тяжелой ситуации с продовольствием. В стране недоедают более 60 процентов населения. Многие жители Южного Судана оказались на грани голода.