ЄС обмірковує можливість зупинки польотів і транзиту з Білоруссю, але це викличе зростання витрат - Bloomberg

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Європейський Союз розгляне подальші санкції проти адміністрації Олександра Лукашенко, коли лідери ЄС зберуться у Брюсселі в понеділок ввечері для початку дводенного саміту.

За словами високопоставленого чиновника, близького до переговорів, серед можливих варіантів дій ЄС санкції проти фізичних та юридичних осіб, ймовірно, будуть найпростішими.

За словами чиновника, інші варіанти, такі як припинення всіх польотів авіакомпаній ЄС над Білоруссю та припинення всього транзиту, включаючи наземні перевезення, між Білоруссю і ЄС, "спричинять за собою збільшення витрат для європейських компаній".

"Потенційні заходи можуть включати призупинення польотів над Білоруссю, заборону національним авіакомпаніям країни здійснювати посадку в аеропортах ЄС та блокування наземного транзиту до ЄС з Білорусі", - повідомляє особа, знайома з підготовкою саміту.

ЄС вже працював над додатковим пакетом санкцій через спірні вибори Білорусі минулого року.

Контекст

Близько 15-ї години 23 травня літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”. Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляв, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, у результаті чого літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в бік, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

“Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут чекає смертна кара“. Він був уже спокійнішим, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і невдовзі військові його просто вивели”, - розповів пасажир.

Російська служба BBC повідомила, що крім Романа Протасевича в Мінську затримали росіянку. Може йтися про Софію Сапега, дівчину Протасевича.

Інцидент викликав величезний міжнародний резонанс і гнівну реакцію багатьох західних лідерів, політиків і дипломатів, які виступили з вимогою звільнення опозиційного журналіста і міжнародного розслідування того, що сталося. Ситуацію і можливі санкції щодо білоруської влади будуть обговорювати на саміті ЄС у Брюсселі, що розпочинається 24 травня.