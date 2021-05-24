ЕС обдумывает возможность остановки полетов и транзита с Беларусью, но это вызовет рост расходов - Bloomberg

Детали

Европейский Союз рассмотрит дальнейшие санкции против администрации Александра Лукашенко, когда лидеры ЕС соберутся в Брюсселе в понедельник вечером для начала двухдневного саммита.

По словам высокопоставленного чиновника, близкого к переговорам, среди возможных вариантов действий ЕС санкции против физических и юридических лиц, вероятно, будут самыми простыми.

По словам чиновника, другие варианты, такие как "прекращение всех полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью и прекращение всего транзита, включая наземные перевозки между Беларусью и ЕС, повлекут за собой увеличение расходов для европейских компаний".

"Потенциальные меры могут включать приостановление полетов над Беларусью, запрет национальным авиакомпаниям страны осуществлять посадку в аэропортах ЕС и блокировку наземного транзита в ЕС из Беларуси", - сообщает лицо, знакомое с подготовкой саммита.

ЕС уже работал над дополнительным пакетом санкций из-за спорных выборов Беларуси в прошлом году.

Контекст

Около 15 часов 23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого". Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

"Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: "Меня здесь ждет смертная казнь". Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели", - рассказал пассажир.

Российская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь может идти о Софии Сапега, девушке Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступивших с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося. Ситуацию и возможные санкции в отношении белорусских властей будут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе, который начинается 24 мая.