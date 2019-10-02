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ЄС не погодиться на пропозиції Джонсона щодо Brexit - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10245 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Лідери Євросоюзу не погодяться на угоду по Brexit, яку пропонує Брюсселю прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Про це в середу повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС, передає УНН.

ЄС не погодиться на пропозиції Джонсона щодо Brexit - ЗМІ

“Ця (пропозиція) не буде прийнята. Джонсон вибрав шлях протистояння з ЄС”, — сказав один зі співрозмовників агентства. За словами іншого, “вади містяться в самій суті пропозиції”, з яким, за даними газети The Telegraph, Джонсон телефоном ознайомив європейських лідерів у вівторок.

Очікується, що в письмовому вигляді воно буде направлено в Брюссель і інші європейські столиці в середу після того, як Джонсон публічно оголосить свій план на партійній конференції консерваторів в Манчестері.

Витяги з промови Джонсона, які у вівторок увечері опублікувала на своєму сайті газета The Telegraph, свідчать про те, що Лондон пропонує ЄС альтернативу режиму “бекстоп”, покликаному забезпечувати прозорість кордону на острові Ірландія після Brexit. План під умовною назвою “Два кордони на чотири роки” допускає появу тимчасової кордону по Ірландському морю і митних перевірок між Північною Ірландією та Ірландією на чотири роки з моменту завершення перехідного періоду після Brexit.

Передбачається, що в 2025 році однопалатний парламент Північної Ірландії прийме рішення про те, чи продовжать в Ольстері діяти правила ЄС або ж необхідно перейти до виконання британських норм, які до того моменту можуть вже сильно відрізнятися від європейських.

Як відзначають політичні оглядачі британських газет, подібна пропозиція навряд чи буде прийнятним для Євросоюзу і перш за все Дубліна. План Джонсона може бути розцінений як загроза цілісності єдиного ринку ЄС, так як передбачає, що Північна Ірландія буде в ньому залишатися щонайменше до 2025 року, при цьому залишивши митний союз ЄС. Здійснення митних перевірок на території Ірландії в свою чергу може бути розцінено Дубліном як відступ від підписаної в 1998 році белфастської угоди, яке зробило можливим політичне врегулювання північноірландського конфлікту.

Як писав УНН, глава МЗС Ірландії назвав “провальною” пропозицію Лондона щодо кордону з Північною Ірландією.

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