Глава МЗС Ірландії назвав "провальною" пропозицію Лондона щодо кордону з Північною Ірландією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Коувені вважає, що Лондону необхідно представити більш серйозні пропозиції по митному режиму між республікою і Північною Ірландією після виходу Великої Британії з Європейського союзу (Brexit). Так він прокоментував повідомлення про те, що Сполучене Королівство передало Брюсселю неофіційні документи, що стосуються умов Brexit, передає у вівторок агентство Reuters, пише УНН.
У них пропонується створити “центри митного оформлення” по обидва боки від кордону, щоб уникнути необхідності перевірок при її перетині. Цю ідею Дублін тривалий час відкидає.
“Неофіційні пропозиції приречені на провал, — зазначив Коувені. — ЄС необхідні серйозні пропозиції від уряду Великої Британії, щоб угода по Brexit була досягнута в жовтні”. “Північна Ірландія і Республіка Ірландія заслуговують кращого”, — додав міністр.
Головною перешкодою на шляху укладення угоди між Лондоном і Брюсселем стало положення про “бекстоп” — особливому режимі, який повинен на час забезпечити перебування Північної Ірландії у складі митного союзу ЄС і єдиного європейського ринку після здійснення Brexit. Велика Британія не згодна на “бекстоп” в тому вигляді, в якому він прописаний в проекті угоди з ЄС, однак і Брюссель не влаштовують нинішні пропозиції Лондона про введення єдиного митного режиму для сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів на острові Ірландія.
Варто додати, що ще у вересні Дональд Туск звинуватив прем’єра Британії у намірі створити кордон між Ірландією та Північною Ірландією.