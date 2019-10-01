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Глава МИД Ирландии назвал "провальным" предложение Лондона о границе с Северной Ирландией

Киев • УНН

 • 15185 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коувени считает, что Лондону необходимо представить более серьезные предложения по таможенному режиму между республикой и Северной Ирландией после выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit). Так он прокомментировал сообщения о том, что Соединенное Королевство передало Брюсселю неофициальные документы, касающиеся условий Brexit, передает во вторник агентство Reuters, пишет УНН.

Глава МИД Ирландии назвал "провальным" предложение Лондона о границе с Северной Ирландией

В них предлагается создать “центры таможенного оформления” по обе стороны от границы, чтобы избежать необходимости проверок при ее пересечении. Эту идею Дублин длительное время отвергает.

“Неофициальные предложения обречены на провал, — отметил Коувени. — ЕС необходимы серьезные предложения от правительства Великобритании, чтобы сделка по Brexit была достигнута в октябре”. “Северная Ирландия и Республика Ирландия заслуживают лучшего”, — добавил министр.

Главным препятствием на пути заключения сделки между Лондоном и Брюсселем стало положение о “бэкстопе” — особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после осуществления Brexit. Великобритания не согласна на “бэкстоп” в том виде, в котором он прописан в проекте соглашения с ЕС, однако и Брюссель не устраивают нынешние предложения Лондона о введении единого таможенного режима для сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на острове Ирландия.

Стоит добавить, что еще в сентябре Дональд Туск обвинил премьера Великобритании в намерении создать границу между Ирландией и Северной Ирландией.

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