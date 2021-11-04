ЄС наступного тижня швидше за все виключить Україну зі списку COVID-безпечних - ЗМІ

Цитата:

“Посли ЄС завтра, швидше за все, виключать Україну з рекомендованого ЄС списку COVID-безпечних країн для подорожей. Виключення зі списку має відбутися наступного тижня”, - написав журналіст.

Додамо

Європейський Союз тижнем раніше не виключив Україну зі списку країн, громадяни яких можуть подорожувати до країн ЄС без додаткових обмежень, пов'язаних із коронавірусом. Список оновлюється щодватижні.

Доповнення

30 червня 2020 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію про поступове скасування тимчасових обмежень на поїздки з не необхідними цілями в ЄС. Список переглядається кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюється.

Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня 2021 року. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальне реагування на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних.

Рекомендація Ради ЄС не є юридично зобов'язуючим документом. Держава-член ЄС не повинна ухвалювати рішення про зняття обмежень на поїздки для третіх країн, які не включені до переліку, доти, доки це не буде ухвалено узгодженим чином.