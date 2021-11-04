ЕС на следующей неделе скорее всего исключит Украину из списка COVID-безопасных - СМИ

Цитата:

“Послы ЕС завтра, скорее всего, исключат Украину из рекомендованного ЕС списка COVID-безопасных стран для путешествий. Исключение из списка должно состояться на следующей неделе", - написал журналист.

Добавим

Европейский Союз неделей ранее не исключил Украину из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом. Список обновляется каждые две недели.

Дополнение

30 июня 2020 года Совет ЕС принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС. Список пересматривается каждые две недели и в зависимости от обстоятельств обновляется.

Критерии определения третьих стран, которым необходимо отменить ограничения на поездки, были обновлены 20 мая 2021 года. Они включают в себя эпидемиологическую ситуацию и общее реагирование на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решения о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.