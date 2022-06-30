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ЄС готує компроміс, щоб нормалізувати ситуацію з "калінінградським транзитом" - Reuters

ЄС готує компроміс, щоб нормалізувати ситуацію з "калінінградським транзитом" - Reuters

Київ • УНН

 • 170826 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Європейські чиновники прагнуть укласти компромісну угоду з Литвою, щоб нормалізувати ситуацію з транзитним шляхом через країну до російського Калінінграда, повідомили Reuters два джерела, обізнані з питанням, пише УНН.

Деталі

Калінінград межує з державами Європейського Союзу і проводить вантажні перевезення з материкової частини росії через Литву. Через санкції, запроваджені Брюсселем, з 17 червня 2022 транзитний шлях закрили. Європейські чиновники ведуть переговори про звільнення території від санкцій, якщо країна-член ЄС Литва зніме свої обмеження, сказали джерела. 

Існують побоювання, що якщо традиційний маршрут для російських товарів до Калінінграда через білорусь, а потім Литву, не відновлять, москва може застосувати військову силу, щоб проторувати сухопутний коридор через Литву, зазначає співрозмовник Reuters. У такому випадку Німеччина, чиї військові розміщені у країні Балтії, може теж бути втягнута у конфронтацію спільно з іншими союзниками НАТО.

"Ми повинні дивитися в очі реальності", - сказало одне з джерел, вказуючи, що Калінінград є "священним" для москви. Співрозмовник додав: "У путіна набагато більше важелів впливу, ніж у нас. У наших інтересах знайти компроміс".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Литва накладе вето на дозвіл транзиту російських товарів із Калінінграда до рф

Так, за словами джерел, очікується, що компромісну угоду ухвалять до 10 липня або вже наступного тижня. Одним із компромісів може бути звільнення вантажних перевезень між росією та Калінінградом від санкцій ЄС, адже це не вважається нормальною міжнародною торгівлею. Ця поступка може бути зроблена лише за умови, що санкційний вантаж буде використовуватися в Калінінграді, а не експортуватися через його порт.

Утім, пише Reuters, дотримання цієї угоди важко гарантувати, тож це може поставити Литву на курс зіткнення з росією. За словами іншого джерела, гуманітарні міркування можуть бути використані, щоб зробити виключення для Калінінграда. Однак, додав він, Литва має серйозні застереження щодо того, що можна було б розцінити як поступку Москві.

Раніше

Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що Литва не зніме обмеження на транзит до Калінінграда.

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