Єрмак сьогодні дасть онлайн-брифінг для ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак сьогодні, 31 березня, дасть онлайн-брифінг для представників ЗМІ. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ОП, інформує УНН.
"У вівторок, 31 березня, о 15:00 на Facebook-сторінці Офісу Президента України розпочнеться онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що керівник Офісу Президента України відповідатиме на запитання впродовж 40 хвилин, з 15:00 до 15:40.
"Онлайн-брифінг відбуватиметься максимально відкрито та прозоро. Всі запитання, на які відповідатиме керівник Офісу Президента, транслюватимуться на екрані під час брифінгу", - повідомили в ОП.
Як повідомлялося раніше в УНН, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що у неділю подасть заяви до Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань через відео з його братом - Денисом, розповсюджені нардепом від "Слуги Народу", колишнім радником Президента Володимира Зеленського Гео Леросом, на яких, зі слів нардепа, очільник ОП через родича "барижить державними посадами".
Пізніше, спочатку САП відкрила провадження, а опісля - ДБР розпочало розслідування за фактом даної справи.
Також скандал прокоментував голова ВРУ Дмитро Разумков.