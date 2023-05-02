Єрмак: навіть ненародженим росіянам не уникнути розплати за геноцид українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Розплачуватись за геноцид українського народу доведеться кільком наступним, навіть ненародженим, поколінням росіян, без можливості уникнути цього ховаючись за кордоном. Про це написав Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Коли ми говоримо про екологічну шкоду, яку постійно наносить росія внаслідок ударів по Україні, то маємо чітко дати зрозуміти росіянам: за все доведеться платити. За мінування територій, за удари по об‘єктах, так само, як і за вбивства людей та викрадення дітей", - зазначив Глава Офісу Президента України.
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Єрмак наголошує, що зараз "рахунок пішов на кілька поколінь". Він "загадковим чином не обнулиться", навпаки - примножиться. Платитимуть ще ненароджені майбутні покоління і в них ніхто не питатиме хочуть вони цього, чи ні.
"Ці покоління матимуть серйозну проблему, бо в історію увійдуть нащадками російських терористів, які здійснювали геноцид українського народу. І сховатися від цього не вийде в жодній країні світу",- додав Глава Офісу Президента.
Доповнення
Внаслідок нічного ракетного удару російських військ по Умані у Черкаській області 28 квітня, загинуло 23 людини з них 4 дитини. В Черкаській області оголошують триденну жалобу.
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За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, впродовж минулої доби російські загарбники здійснили 71 обстріл Херсонської області, двоє людей дістали поранення.
Вночi агресор обстрiляв місто Нiкополь Дніпропетровської області. Бив з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих. У мiстi працюють рятувальники. Обстежують територію та уточнюють наслiдки атаки.
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