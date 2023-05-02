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Ермак: даже нерожденным россиянам не избежать расплаты за геноцид украинского народа

Ермак: даже нерожденным россиянам не избежать расплаты за геноцид украинского народа

Киев • УНН

 • 416339 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Расплачиваться за геноцид украинского народа придется нескольким следующим, даже нерожденным, поколениям россиян, без возможности избежать этого прячась за границей. Об этом написал Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Когда мы говорим об экологическом ущербе, который постоянно наносит Россия в результате ударов по Украине, то должны четко дать понять россиянам: за все придется платить. За минирование территорий, за удары по объектам, так же, как и за убийства людей и похищения детей", - отметил Глава Офиса Президента Украины.

Детали

Ермак отмечает, что сейчас "счет пошел на несколько поколений". Он "загадочным образом не обнулится", наоборот - приумножится. Платить будут еще нерожденные будущие поколения и у них никто не будет спрашивать хотят они этого или нет.

"Эти поколения будут иметь серьезную проблему, потому что в историю войдут потомками российских террористов, которые осуществляли геноцид украинского народа. И спрятаться от этого не получится ни в одной стране мира",- добавил Глава Офиса Президента.

Дополнение

В результате ночного ракетного удара российских войск по Умани в Черкасской области 28 апреля, погибло 23 человека из них 4 ребенка. В Черкасской области объявляют трехдневный траур.

Количество пострадавших из-за ночной атаки российских оккупантов в Павлоградском районе на Днепропетровщине 1 мая, возросло до 34, среди них - 5 детей.

По данным председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина, за прошедшие сутки российские захватчики совершили 71 обстрел Херсонской области, два человека получили ранения.

Ночью агрессор обстрелял город Никополь Днепропетровской области. Бил из тяжёлой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших. В городе работают спасатели. Обследуют территорию и уточняют последствия атаки.

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