Єрмак обговорив ситуацію на фронті з радником прем'єра Індії
Київ • УНН
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем'єра Індії Аджитом Кумаром Довалом. Обговорили впровадження результатів Саміту миру, ситуацію на фронті та домовилися про подальші консультації.
Днями керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом. Про це пише УНН з посиланням на заяву Єрмака.
Деталі
Єрмак розповів, що провів розмову з Довалом під час поїздки в Італію.
Обговорили конкретні дії для впровадження результатів Саміту миру та обмінялися думками щодо ситуації на фронті. Також домовилися про подальші кроки у наших постійних консультаціях
Нагадаємо
Глава ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР з нацбезпеки. Обговорили імплементацію Формули миру, Саміт миру та подальшу співпрацю.