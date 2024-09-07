Єрмак обговорив ситуацію на фронті з радником прем'єра Індії

Днями керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом. Про це пише УНН з посиланням на заяву Єрмака.

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Єрмак розповів, що провів розмову з Довалом під час поїздки в Італію.

Обговорили конкретні дії для впровадження результатів Саміту миру та обмінялися думками щодо ситуації на фронті. Також домовилися про подальші кроки у наших постійних консультаціях