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Єрмак обговорив ситуацію на фронті з радником прем'єра Індії

Єрмак обговорив ситуацію на фронті з радником прем'єра Індії

Київ • УНН

 • 52316 перегляди

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником прем'єра Індії Аджитом Кумаром Довалом. Обговорили впровадження результатів Саміту миру, ситуацію на фронті та домовилися про подальші консультації.

Днями керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом. Про це пише УНН з посиланням на заяву Єрмака.

Деталі

Єрмак розповів, що провів розмову з Довалом під час поїздки в Італію.

Обговорили конкретні дії для впровадження результатів Саміту миру та обмінялися думками щодо ситуації на фронті. Також домовилися про подальші кроки у наших постійних консультаціях

- резюмував голова ОП.

Нагадаємо

Глава ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР з нацбезпеки. Обговорили імплементацію Формули миру, Саміт миру та подальшу співпрацю.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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