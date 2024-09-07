Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР: обговорили Формулу миру
Київ • УНН
Глава ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента ПАР з нацбезпеки. Обговорили імплементацію Формули миру, Саміт миру та подальшу співпрацю.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак та радник Президента Південної Африки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді під час телефонної розмови обговорили імплементацію Формули миру та Саміт миру. Про це написав Єрмак у своєму Telegram, пише УНН
Провів телефонну розмову із радником Президента Південної Африки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді. Обговорили наступні кроки щодо реалізації рішень Саміту Миру, а також про імплементацію Формули миру
Він також розповів Муфамаді останні новини з фронту та обговорили подальшу співпрацю.
Нагадаємо
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