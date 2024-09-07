Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР: обсудили Формулу мира

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и советник Президента Южной Африки по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади во время телефонного разговора обсудили имплементацию Формулы мира и Саммит мира. Об этом написал Ермак в своем Telegram, пишет УНН

Провел телефонный разговор с советником Президента Южной Африки по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Обсудили следующие шаги по реализации решений Саммита Мира, а также об имплементации Формулы мира - написал Ермак.

Он также рассказал Муфамаде последние новости с фронта и обсудили дальнейшее сотрудничество.

Напомним

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о создании в стране правительства национального единства из 11 парламентских партий.