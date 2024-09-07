Ермак обсудил ситуацию на фронте с советником премьера Индии
Киев • УНН
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьера Индии Аджитом Кумаром Довалом. Обсудили внедрение результатов Саммита мира, ситуацию на фронте и договорились о дальнейших консультациях.
На днях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по вопросам национальной безопасности Премьер-министра Индии Аджитом Кумаром Довалом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Ермака.
Детали
Ермак рассказал, что провел разговор с Довалом во время поездки в Италию.
Обсудили конкретные действия для внедрения результатов Саммита мира и обменялись мнениями о ситуации на фронте. Также договорились о дальнейших шагах в наших постоянных консультациях
Напомним,
Глава ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента ЮАР по нацбезопасности. Обсудили имплементацию Формулы мира, Саммит мира и дальнейшее сотрудничество.