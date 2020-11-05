Єрмак назвав результати "слуг народу" на місцевих виборах "великим досягненням"

“Відбулися чергові (місцеві — ред.) вибори, які є сьогодні сигналом і ознакою того, що ми рухаємося правильним шляхом, що ми є демократичною державою”, — сказав він.

За словами Андрія Єрмака, результат пропрезидентської партії “Слуга Народу” на місцевих виборах є великим досягненням, адже це молода політсила, яка працює лише півтора року.

“Ми півтора року працювали, і в партії „Слуга Народу“ не було жодного представника в місцевих органах влади. Сьогодні ми отримаємо більшість мандатів. Тобто сьогодні „Слуга Народу“ загалом по країні отримає перше місце. І це для молодої партії, якою є „Слуга Народу“, дуже велике досягнення”, — наголосив керівник Офісу Глави держави.

Раніше у “Слузі народу” назвали причини малої підтримки партії на виборах.

Як раніше повідомляв УНН, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.