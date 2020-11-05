Ермак назвал результаты "слуг народа" на местных выборах "большим достижением"

"Состоялись очередные (местные - ред.) выборы, которые есть сегодня сигналом и признаком того, что мы движемся правильным путем, что мы является демократическим государством", - сказал он.

По словам Андрея Ермака, результат пропрезидентской партии "Слуга народа" на местных выборах является большим достижением, ведь это молодая политсила, которая работает всего полтора года.

"Мы полтора года работали, и в партии "Слуга народа" не было ни одного представителя в местных органах власти. Сегодня мы получим большинство мандатов. То есть сегодня "Слуга народа" в целом по стране получит первое место. И это для молодой партии, которой является "Слуга народа", очень большое достижение", - подчеркнул руководитель Офиса Главы государства.

Ранее в "Слуге народа" назвали причины малой поддержки партии на выборах.

Как ранее сообщал УНН, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборов 25 октября составила 36,88%.