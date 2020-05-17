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Єнін про авікатастрофу в Ірані: якщо перемовини зайдуть у кут - звернемось до Міжнародного суду ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Якщо перемовини зайдуть в глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН. Так заступник голови МЗС Євген Єнін в інтерв’ю Радіо Свобода прокоментував питання про затягування Іраном розслідування авіакатастрофи українського літака та розшифровки "чорних скриньок", передає УНН.

Єнін про авікатастрофу в Ірані: якщо перемовини зайдуть у кут - звернемось до Міжнародного суду ООН

"Я не хотів би гадати. Головне – забезпечити результат", - сказав Єнін.

За його словами, тривають "переговори щодо об'єктивного неупередженого розслідування, щодо гарантій неповторення інцидентів в майбутньому і щодо компенсацій сім'ям потерпілих, авіакомпанії та державі Україна".

"Якщо перемовини зайдуть в глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН. Йдеться не лише про Україну, йдеться про єдиний фронт держав Канади, Великої Британії, Швеції, Афганістану і України", - повідомив заступник голови МЗС.

Нагадаємо, в Україні сподіваються, що Іран невідкладно розшифрує "чорні скриньки".

Як повідомляв УНН, літак МАУ зазнав катастрофи недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня. На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Усі вони загинули, зокрема, й 11 українців.

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