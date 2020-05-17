Енин о авиакатастрофе в Иране: если переговоры зайдут в угол - обратимся в Международный суд ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Так заместитель главы МИД Евгений Енин в интервью Радио Свобода прокомментировал вопрос о затягивании Ираном расследования авиакатастрофы украинского самолета и расшифровки "черных ящиков", передает УНН.
"Я не хотел бы гадать. Главное - обеспечить результат", - сказал Енин.
По его словам, продолжаются "переговоры относительно объективного беспристрастного расследования, относительно гарантий неповторения инцидентов в будущем и о компенсациях семьям пострадавших, авиакомпании и государству Украина".
"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, а о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - сообщил замглавы МИД.
Напомним, в Украине надеются, что Иран безотлагательно расшифрует "черные ящики".
Как сообщал УНН, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января. На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли, в том числе и 11 украинцев.