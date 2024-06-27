Є побоювання, що навіть восени кияни не зможуть використати синю гілку метрополітену - Вітренко
Київ • УНН
За словами депутата Київської міської ради Андрія Вітренка, існують побоювання, що навіть восени кияни не зможуть користуватися синьою гілкою метро через триваючі складні ремонтні роботи в тунелі.
Станом на сьогодні на синій гілці метро ведуться додаткові роботи, які збільшують міцність тих елементів прохідного тунелю, які потребують ремонту. Є побоювання, що восени кияни не зможуть користуватися синьою гілкою метро. Про це повідомив в ефірі телемарафону депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, передає УНН.
Сьогодні вже 27 червня і вже 20 днів, як ця синя гілка мала працювати, як нам обіцяли з самого початку. Станом на сьогодні там ведуться додаткові роботи, які збільшують міцність тих елементів прохідного тунелю, який потребував ремонту. Але всі вже бачать, що, на жаль, роботи є надскладні. Причини, які озвучені, не витримують жодної критики і я дуже сильно побоююсь того, що навіть восени кияни не зможуть використати цю синю гілку метрополітену,
Нагадаємо
На початку грудня минулого року сталася розгерметизація та затоплення тунелю метрополітену. Тому 6 станцій "синьої гілки" метро були зачинені щонайменше на 6 місяців.
Згодом між станціями "Теремки" та "Деміївська" у Києві запрацював "човниковий рух" поїздів.