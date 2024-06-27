По состоянию на сегодня на синей ветке метро ведутся дополнительные работы, которые увеличивают прочность тех элементов проходного тоннеля, которые нуждаются в ремонте. Есть опасения, что осенью киевляне не смогут пользоваться синей веткой метро. Об этом сообщил в эфире телемарафона депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, передает УНН.

Сегодня уже 27 июня и уже 20 дней, как эта синяя ветка должна была работать, как нам обещали с самого начала. На сегодня там ведутся дополнительные работы, которые увеличивают прочность тех элементов проходного тоннеля, который нуждался в ремонте. Но все уже видят, что, к сожалению, работы сверхсложные. Причины, которые озвучены, не выдерживают никакой критики и я очень сильно опасаюсь того, что даже осенью киевляне не смогут использовать эту синюю ветку метрополитена, - сказал Витренко.

Напомним

В начале декабря прошлого года произошла разгерметизация и затопление тоннеля метрополитена. Поэтому 6 станций "синей ветки" метро были закрыты минимум на 6 месяцев.

Впоследствии между станциями "Теремки" и "Демеевская" в Киеве заработало "челночное движение" поездов.