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Йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку: Сибіга заявив, що Конференція з питань відновлення України буде результативною

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Глава МЗС України Андрій Сибіга анонсував Конференцію з питань відновлення України 2025 як найрезультативнішу, очікуючи десятки угод та значну фінансову підтримку. Особливу увагу приділять енергетичному сектору та забезпеченню опалювального сезону.

Йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку: Сибіга заявив, що Конференція з питань відновлення України буде результативною

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Конференція з питань відновлення України 2025 буде найбільш результативною та предметною, адже "йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку". Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Це буде найбільш результативна та предметна конференція. Йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку задля зміцнення стійкості України. Окремий акцент — на підтримці енергетичного сектору та забезпеченні наступного опалювального сезону

 - повідомив Сибіга.

Головний український дипломат додав, що у Конференції з питань відновлення України беруть участь понад 4000 представників урядів, бізнесу та громадянського суспільства.

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Крім того, за його словами, на полях URC2025 відбудеться саміт Коаліції охочих.

Ключовим елементом обговорення стане безпека: які кроки підвищать ціну агресії, як змусити росію до перемир’я, а також які конкретні дії необхідні для посилення України 

- резюмував Сибіга.

Зеленський та Стармер обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі07.07.25, 17:45 • 1600 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Андрій Сибіга
Україна
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