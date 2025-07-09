Йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку: Сибіга заявив, що Конференція з питань відновлення України буде результативною

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Конференція з питань відновлення України 2025 буде найбільш результативною та предметною, адже "йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку". Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Це буде найбільш результативна та предметна конференція. Йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку задля зміцнення стійкості України. Окремий акцент — на підтримці енергетичного сектору та забезпеченні наступного опалювального сезону - повідомив Сибіга.

Головний український дипломат додав, що у Конференції з питань відновлення України беруть участь понад 4000 представників урядів, бізнесу та громадянського суспільства.

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Крім того, за його словами, на полях URC2025 відбудеться саміт Коаліції охочих.

Ключовим елементом обговорення стане безпека: які кроки підвищать ціну агресії, як змусити росію до перемир’я, а також які конкретні дії необхідні для посилення України - резюмував Сибіга.

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