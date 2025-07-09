Йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку: Сибіга заявив, що Конференція з питань відновлення України буде результативною
Київ • УНН
Глава МЗС України Андрій Сибіга анонсував Конференцію з питань відновлення України 2025 як найрезультативнішу, очікуючи десятки угод та значну фінансову підтримку. Особливу увагу приділять енергетичному сектору та забезпеченню опалювального сезону.
Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Конференція з питань відновлення України 2025 буде найбільш результативною та предметною, адже "йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку". Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
Це буде найбільш результативна та предметна конференція. Йдеться про десятки угод і значну фінансову підтримку задля зміцнення стійкості України. Окремий акцент — на підтримці енергетичного сектору та забезпеченні наступного опалювального сезону
Головний український дипломат додав, що у Конференції з питань відновлення України беруть участь понад 4000 представників урядів, бізнесу та громадянського суспільства.
Конференція з питань відновлення України в Італії: українську делегацію очолить Юлія Свириденко08.07.25, 20:25 • 1317 переглядiв
Крім того, за його словами, на полях URC2025 відбудеться саміт Коаліції охочих.
Ключовим елементом обговорення стане безпека: які кроки підвищать ціну агресії, як змусити росію до перемир’я, а також які конкретні дії необхідні для посилення України
Зеленський та Стармер обговорили очікування від зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться в Римі07.07.25, 17:45 • 1600 переглядiв