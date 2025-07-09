Речь идет о десятках соглашений и значительной финансовой поддержке: Сибига заявил, что Конференция по вопросам восстановления Украины будет результативной

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Конференция по вопросам восстановления Украины 2025 будет наиболее результативной и предметной, ведь "речь идет о десятках соглашений и значительной финансовой поддержке". Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Это будет самая результативная и предметная конференция. Речь идет о десятках соглашений и значительной финансовой поддержке для укрепления устойчивости Украины. Отдельный акцент — на поддержке энергетического сектора и обеспечении следующего отопительного сезона - сообщил Сибига.

Главный украинский дипломат добавил, что в Конференции по вопросам восстановления Украины принимают участие более 4000 представителей правительств, бизнеса и гражданского общества.

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Кроме того, по его словам, на полях URC2025 состоится саммит Коалиции желающих.

Ключевым элементом обсуждения станет безопасность: какие шаги повысят цену агрессии, как заставить Россию к перемирию, а также какие конкретные действия необходимы для усиления Украины - резюмировал Сибига.

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