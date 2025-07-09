Речь идет о десятках соглашений и значительной финансовой поддержке: Сибига заявил, что Конференция по вопросам восстановления Украины будет результативной

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания
19:40 • 374 просмотра
Зеленский завтра в Риме проведет дополнительные встречи с представителями США: что в центре внимания
18:25 • 4993 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
14:59 • 60630 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 48502 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
9 июля, 13:09 • 58009 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
9 июля, 12:49 • 95179 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
9 июля, 11:55 • 56268 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
9 июля, 09:54 • 118269 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
9 июля, 09:36 • 56100 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 68297 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
61%
742мм
Популярные новости
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 90787 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров16:16 • 37681 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ17:01 • 29305 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом17:25 • 22317 просмотра
Первый задокументированный случай: успешный штурм позиций оккупантов осуществили роботизированные системы17:51 • 5218 просмотра
публикации
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом17:25 • 22661 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ17:01 • 29646 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров16:16 • 38017 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах14:59 • 60633 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию9 июля, 13:25 • 91115 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 120002 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 251164 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 432015 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 262114 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 371299 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

Речь идет о десятках соглашений и значительной финансовой поддержке: Сибига заявил, что Конференция по вопросам восстановления Украины будет результативной

Киев • УНН

 • 155 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал Конференцию по вопросам восстановления Украины 2025 как самую результативную, ожидая десятки соглашений и значительную финансовую поддержку. Особое внимание будет уделено энергетическому сектору и обеспечению отопительного сезона.

Речь идет о десятках соглашений и значительной финансовой поддержке: Сибига заявил, что Конференция по вопросам восстановления Украины будет результативной

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Конференция по вопросам восстановления Украины 2025 будет наиболее результативной и предметной, ведь "речь идет о десятках соглашений и значительной финансовой поддержке". Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Это будет самая результативная и предметная конференция. Речь идет о десятках соглашений и значительной финансовой поддержке для укрепления устойчивости Украины. Отдельный акцент — на поддержке энергетического сектора и обеспечении следующего отопительного сезона

- сообщил Сибига.

Главный украинский дипломат добавил, что в Конференции по вопросам восстановления Украины принимают участие более 4000 представителей правительств, бизнеса и гражданского общества.

Конференция по восстановлению Украины в Италии: украинскую делегацию возглавит Юлия Свириденко08.07.25, 20:25 • 1316 просмотров

Кроме того, по его словам, на полях URC2025 состоится саммит Коалиции желающих.

Ключевым элементом обсуждения станет безопасность: какие шаги повысят цену агрессии, как заставить Россию к перемирию, а также какие конкретные действия необходимы для усиления Украины

- резюмировал Сибига.

Зеленский и Стармер обсудили ожидания от встречи коалиции желающих, которая состоится в Риме07.07.25, 17:45 • 1600 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Андрей Сибига
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9