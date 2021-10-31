Явка на виборах міського голови Харкова залишається низькою
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Громадській мережі ОПОРА фіксують низьку явку на виборах харківського міського голови, повідомляє УНН.
Деталі
Станом на 16 годину, явка становить 22,7% виборці.
Додамо, що станом на 12.00 годину громадські спостерігачі повідомили про явку на рівні 12%. Для порівняння 2015 році на чергових виборах явка на 12:00 становила 17.7%.
Нагадаємо
Жителі Харкова обирають міського голову. У виборах беруть участь 10 кандидатів. Як стало відомо УНН, в штабі одного з кандидатів розглядають можливість підвозу “своїх” виборців через низьку явку виборців.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Харкові Терехов за допомогою подарунків заманює виборців на дільниці