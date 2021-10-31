Явка на виборах міського голови Харкова залишається низькою

Деталі

Станом на 16 годину, явка становить 22,7% виборці.

Додамо, що станом на 12.00 годину громадські спостерігачі повідомили про явку на рівні 12%. Для порівняння 2015 році на чергових виборах явка на 12:00 становила 17.7%.

Нагадаємо

Жителі Харкова обирають міського голову. У виборах беруть участь 10 кандидатів. Як стало відомо УНН, в штабі одного з кандидатів розглядають можливість підвозу “своїх” виборців через низьку явку виборців.

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