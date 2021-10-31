Явка на выборах городского головы Харькова остается низкой

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По состоянию на 16 часов, явка составляет 22,7% избиратели.

Добавим, что по состоянию на 12:00 общественные наблюдатели сообщили о явке на уровне 12%. Для сравнения в 2015 году на очередных выборах явка на 12:00 составила 17.7%.

Напомним

Жители Харькова выбирают городского голову. В выборах принимают участие 10 кандидатов. Как стало известно УНН, в штабе одного из кандидатов рассматривают возможность подвоза "своих" избирателей из-за низкой явки избирателей.

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