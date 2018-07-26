Ярмоленка включили в символічну збірну новачків АПЛ

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КИЇВ. 26 липня. УНН. Гравець футбольної збірної України та “Вест Хема” Андрій Ярмоленко потрапив до числа передсезонної символічної збірної новачків Англійської Прем’єр-ліги за версією Bleacher Report Football, повідомляє УНН.

У числі 11-ти кращих Ярмоленку дісталася позиція лівого вінгера. Колишній партнер українця по “Борусії” Д, який перейшов до “Арсеналу”, посів місце центрального оборонця.

До команди кращих придбань Прем’єр-ліги також знайшлося місце колишньому лідеру “Шахтаря”, футболісту збірної Бразилії Фред.

До вашої уваги інші учасники 11-ти кращих: Аліссон, Перейра, Конголо, Дієго Ріко, Жоржіньо, Сері, Моутіньо та Ельюнуссі.

Зазначимо, що Ярмоленко став сьомим українцем в історії країни, який потрапив до АПЛ.

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