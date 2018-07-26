Ярмоленко включили в символическую сборную новичков АПЛ

В числе 11-ти лучших Ярмоленко досталась позиция левого вингера. Бывший партнер украинца по “Боруссии” Д, который перешел в “Арсенал”, занял место центрального защитника.

В команду лучших приобретений Премьер-лиги также нашлось место бывшему лидеру “Шахтера”, футболисту сборной Бразилии Фред.

Вашему вниманию другие участники 11-ти лучших: Алиссон, Перейра, Конголо, Диего Рико, Жоржиньо, Сери, Моутиньо и Эльюнусси.

Отметим, что Ярмоленко стал седьмым Украинский в истории страны, попал в АПЛ.