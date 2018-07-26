Ярмоленко включили в символическую сборную новичков АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Игрок футбольной сборной Украины и “Вест Хэма” Андрей Ярмоленко попал в число предсезонной символической сборной новичков Английской Премьер-лиги по версии Bleacher Report Football, сообщает УНН.
В числе 11-ти лучших Ярмоленко досталась позиция левого вингера. Бывший партнер украинца по “Боруссии” Д, который перешел в “Арсенал”, занял место центрального защитника.
В команду лучших приобретений Премьер-лиги также нашлось место бывшему лидеру “Шахтера”, футболисту сборной Бразилии Фред.
Вашему вниманию другие участники 11-ти лучших: Алиссон, Перейра, Конголо, Диего Рико, Жоржиньо, Сери, Моутиньо и Эльюнусси.
Отметим, что Ярмоленко стал седьмым Украинский в истории страны, попал в АПЛ.