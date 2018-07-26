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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36215 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101122 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123208 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130806 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168551 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153133 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140919 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

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Ярмоленко включили в символическую сборную новичков АПЛ

Ярмоленко включили в символическую сборную новичков АПЛ

Киев  •  УНН

 • 11653 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Игрок футбольной сборной Украины и “Вест Хэма” Андрей Ярмоленко попал в число предсезонной символической сборной новичков Английской Премьер-лиги по версии Bleacher Report Football, сообщает УНН.

В числе 11-ти лучших Ярмоленко досталась позиция левого вингера. Бывший партнер украинца по “Боруссии” Д, который перешел в “Арсенал”, занял место центрального защитника.

В команду лучших приобретений Премьер-лиги также нашлось место бывшему лидеру “Шахтера”, футболисту сборной Бразилии Фред.

Вашему вниманию другие участники 11-ти лучших: Алиссон, Перейра, Конголо, Диего Рико, Жоржиньо, Сери, Моутиньо и Эльюнусси.

Отметим, что Ярмоленко стал седьмым Украинский в истории страны, попал в АПЛ.

Украинские Национальные Новости

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