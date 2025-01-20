Японський волонтер Фумінорі Цучіко зможе продовжити роботу в Харкові

Фумінорі Цучіко, який відкрив безплатне кафе в Харкові та став відомий своєю допомогою жителям Салтівського району міста, нещодавно заявив, що може виїхати з України. Він заявляв, що досі не може отримати посвідку на проживання.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Харківського міського голови Ігоря Терехова.

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Японському волонтеру Фумінорі Цучіко подовжать дозвіл на перебування в Україні. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов:

Дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду на проживання для нього – це вирішуватиметься згодом

Раніше Фумінорі Цучіко став відомий завдяки волонтерськй діяльності у Харкові, зокрема він допомогав жителям Салтівки, і як зазначали ЗМІ - безкоштовно годував сотні харків'ян, керував благодійним FuMi Caffe.

Ось що зазначив Фумінорі Цучіко у своєму Facebook:

Три роки підтримки в Харкові, і як результат - проблема...Можливо, я серйозно прийму це... Ми допомагаємо в Халкіу вже три роки, і ось результат.