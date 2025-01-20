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Японський волонтер Фумінорі Цучіко зможе продовжити роботу в Харкові

Японський волонтер Фумінорі Цучіко зможе продовжити роботу в Харкові

Київ • УНН

 • 24900 перегляди

Харківська влада подовжить дозвіл на перебування в Україні японському волонтеру Фумінорі Цучіко. Відомий благодійник, який керує безкоштовним FuMi Caffe у Харкові, раніше повідомляв про можливий від'їзд через проблеми з документами.

Фумінорі Цучіко, який відкрив безплатне кафе в Харкові та став відомий своєю допомогою жителям Салтівського району міста, нещодавно заявив, що може виїхати з України. Він заявляв, що досі не може отримати посвідку на проживання.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Деталі

Японському волонтеру Фумінорі Цучіко подовжать дозвіл на перебування в Україні. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов:

Дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду на проживання для нього – це вирішуватиметься згодом

Раніше Фумінорі Цучіко став відомий завдяки волонтерськй діяльності у Харкові, зокрема він допомогав жителям Салтівки, і як зазначали ЗМІ - безкоштовно годував сотні харків'ян, керував благодійним FuMi Caffe. 

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Ось що зазначив Фумінорі Цучіко у своєму Facebook:

Три роки підтримки в Харкові, і як результат - проблема...Можливо, я серйозно прийму це... Ми допомагаємо в Халкіу вже три роки, і ось результат.

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Японець заявив, що йому доведеться припинити волонтерство та виїхати за межі країни, якщо він не отримає посвідку на тимчасове проживання до кінця наступного тижня.

Мер Харкова Терехов підкреслив, що Фумінорі Цучіко "став важливою постаттю для Харкова завдяки своїй благодійній діяльності".

Повідомивши про питання дозволу на перебування Цучіко, Терехов наголосив:

Я дуже радий, що він залишається в нашому місті, щоб продовжувати свою шляхетну справу

Нагадаємо

У Вінницькій області волонтери виготовили та передали військовим сто буржуйок.

Україна запрошує японський бізнес допомогти створити "українське економічне диво"19.02.24, 08:29 • 37743 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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