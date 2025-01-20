Японский волонтер Фуминори Цучико сможет продолжить работу в Харькове

Фуминори Цучико, который открыл бесплатное кафе в Харькове и стал известен своей помощью жителям Салтовского района города, недавно заявил, что может уехать из Украины. Он заявлял, что до сих пор не может получить вид на жительство.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Детали

Японскому волонтеру Фуминори Цучико продлят разрешение на пребывание в Украине. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов:

Разрешение на пребывание в Украине Фуминори будет продлено. Относительно вида на жительство для него - это будет решаться позже

Ранее Фуминори Цучико стал известен благодаря волонтерской деятельности в Харькове, в частности он помогал жителям Салтовки, и как отмечали СМИ - бесплатно кормил сотни харьковчан, руководил благотворительным FuMi Caffe.

Вот что отметил Фуминори Цучико в своем Facebook:

Три года поддержки в Харькове, и как результат - проблема...Возможно, я серьезно приму это... Мы помогаем в Халкиу уже три года, и вот результат.