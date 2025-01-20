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Японский волонтер Фуминори Цучико сможет продолжить работу в Харькове

Японский волонтер Фуминори Цучико сможет продолжить работу в Харькове

Киев  •  УНН

 • 8298 просмотра

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Харьковские власти продлят разрешение на пребывание в Украине японскому волонтеру Фуминори Цучико. Известный благотворитель, который руководит бесплатным FuMi Caffe в Харькове, ранее сообщал о возможном отъезде из-за проблем с документами.

Фуминори Цучико, который открыл бесплатное кафе в Харькове и стал известен своей помощью жителям Салтовского района города, недавно заявил, что может уехать из Украины. Он заявлял, что до сих пор не может получить вид на жительство.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского головы Игоря Терехова.

Детали

Японскому волонтеру Фуминори Цучико продлят разрешение на пребывание в Украине. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов:

Разрешение на пребывание в Украине Фуминори будет продлено. Относительно вида на жительство для него - это будет решаться позже

Ранее Фуминори Цучико стал известен благодаря волонтерской деятельности в Харькове, в частности он помогал жителям Салтовки, и как отмечали СМИ - бесплатно кормил сотни харьковчан, руководил благотворительным FuMi Caffe. 

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Вот что отметил Фуминори Цучико в своем Facebook:

Три года поддержки в Харькове, и как результат - проблема...Возможно, я серьезно приму это... Мы помогаем в Халкиу уже три года, и вот результат.

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Японец заявил, что ему придется прекратить волонтерство и выехать за пределы страны, если он не получит вид на жительство до конца следующей недели.

Мэр Харькова Терехов подчеркнул, что Фуминори Цучико «стал важной фигурой для Харькова благодаря своей благотворительной деятельности».

Сообщив о вопросе разрешения на пребывание Цучико, Терехов подчеркнул:

Я очень рад, что он остается в нашем городе, чтобы продолжать свое благородное дело

Напомним,

В Винницкой области волонтеры изготовили и передали военным сто буржуек.

Украина приглашает японский бизнес помочь создать "украинское экономическое чудо"19.02.24, 08:29 • 37610 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Общество

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