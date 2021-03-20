Японська компанія дасть працівникам відгул, якщо їх кумир завершив кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Японська компанія дозволила своїм співробітникам офіційно брати оплачуваний відгул, якщо їх улюблений виконавець або актор оголосив про завершення кар'єри. Про це пише УНН з посиланням на Mashable.
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Компанія Hiroro, яка займається рекламою і організацією івентів пропонує взяти оплачуваний відгул на 10 днів, якщо кумир співробітника оголосив про завершення кар'єри, і три дні - якщо це не улюблена постать.
В Японії під ідолом як правило розуміють співака, співачку або музичну групу, які є повністю продюсерським проектом. Проте гендиректор Hiroro Сідзен Цурумі сказав, що ідол не обов'язково повинен бути музикантом.
Цурумі розповів, що ідея оплачуваного відгулу прийшла до нього, коли він помітив, що один з його співробітників не може зосередитися на роботі. Виявилося, що працівник важко переживає завершення кар'єри кумира з кафе косплеїв.
Зазвичай співробітник японської компанії отримує можливість взяти відгул на 10 днів, якщо вмирає хтось із родичів.
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Компанія Phojoe, яка займається відновленням та обробкою фотографій, змоделювала зовнішність померлих музичних “iдолів” в наш час.