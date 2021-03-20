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Японська компанія дасть працівникам відгул, якщо їх кумир завершив кар'єру

Київ • УНН

 • 15374 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Японська компанія дозволила своїм співробітникам офіційно брати оплачуваний відгул, якщо їх улюблений виконавець або актор оголосив про завершення кар'єри. Про це пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

Компанія Hiroro, яка займається рекламою і організацією івентів пропонує взяти оплачуваний відгул на 10 днів, якщо кумир співробітника оголосив про завершення кар'єри, і три дні - якщо це не улюблена постать.

В Японії під ідолом як правило розуміють співака, співачку або музичну групу, які є повністю продюсерським проектом. Проте гендиректор Hiroro Сідзен Цурумі сказав, що ідол не обов'язково повинен бути музикантом.

Цурумі розповів, що ідея оплачуваного відгулу прийшла до нього, коли він помітив, що один з його співробітників не може зосередитися на роботі. Виявилося, що працівник важко переживає завершення кар'єри кумира з кафе косплеїв.

Зазвичай співробітник японської компанії отримує можливість взяти відгул на 10 днів, якщо вмирає хтось із родичів.

Нагадаємо

Компанія Phojoe, яка займається відновленням та обробкою фотографій, змоделювала зовнішність померлих музичних “iдолів” в наш час.

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