Японская компания даст работникам отгул, если их кумир завершил карьеру

Детали

Компания Hiroro, которая занимается рекламой и организацией ивентов предлагает взять оплачиваемый отгул на 10 дней, если кумир сотрудника объявил о завершении карьеры, и три дня — если это не самый любимый персонаж.

В Японии под идолом как правило понимают певца, певицу или музыкальную группу, которые полностью продюсерским проектом. Однако гендиректор Hiroro Сидзен Цуруми сказал, что идол не обязательно должен быть музыкантом.

Цуруми рассказал, что идея оплачиваемого отгула пришла к нему, когда он заметил, что один из его сотрудников не может сосредоточиться на работе. Оказалось, что работник тяжело переживает завершения карьеры кумира из кафе косплея.

Обычно сотрудник японской компании получает возможность взять отгул на 10 дней, если умирает кто-то из родственников.

Напомним

Компания Phojoe, которая занимается восстановлением и обработкой фотографий, смоделировала внешность умерших музыкальных “идолов” в наше время.